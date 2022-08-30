إيران توقف رحلاتها الجوية والبرية إلى العراق

أعلنت السلطات الإيرانية، عن إيقاف جميع الرحلات الجوية والبرية إلى العراق، وأنها تعمل على إعادة الزوار الإيرانيين، عقب تدهور الأوضاع الأمنية في العراق.

وأصدرت منظمة الحج والزيارة الإيرانية، بيانا، أكدت فيه أن جميع الزوار الإيرانيين بسلام ولم يتعرضوا لمكروه ويجري العمل على إعادتهم إلى الأراضي الإيرانية.

وكانت وزارة الداخلية الإيرانية، قد أعلنت مساء أمس الاثنين، إغلاق الحدود البرية مع العراق حتى إشعار آخر، بسبب تطورات الأوضاع الأمنية في هذا البلد"، داعية الراغبين بزيارة العراق عدم التوجّه نحو الحدود البرية.

كما أعلن "مطار الإمام الخميني الدولي في العاصمة طهران إلغاء كافة الرحلات الجوية إلى بغداد حتى إشعار آخر"، وذلك بعد تطورات الأحداث الأمنية هناك.

اقتحام المنطقة الخضراء

واقتحم العشرات من أنصار مقتدى الصدر، المنطقة الخضراء في بغداد، بعد وقت قصير من إعلانه اعتزال السياسة، واستخدمت الشرطة خراطيم المياه ضد المتظاهرين، حيث يقع المبنى الحكومي والسفارات الأجنبية.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لقوات الأمن العراقية وهي تدخل القصر الجمهوري في المنطقة الخضراء بعد خروج المتظاهرين.

وفي وقت سابق، أعلن زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر، اعتزاله العمل السياسي نهائيا، وإغلاق جميع المؤسسات الصدرية إلا "المرقد الشريف" وهيئة تراث آل الصدر.

وجاء بيان اعتزال الصدر بعد أن انتهت مهلة الـ72 الساعة التي منحها يوم الجمعة الماضي، إلى المحكمة العليا لحل البرلمان، وبعد تقديم رئيس الكتلة النيابية الصدرية طلبا رسميا بهذا الشأن.