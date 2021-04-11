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إيران.. حادث في مفاعل "نطنز" النووي

منشور 11 نيسان / أبريل 2021 - 09:11
مفاعل نطنز
مفاعل نطنز النووي الايراني

أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، صباح اليوم الأحد، عن وقوع حادث في قسم شبكة توزيع الكهرباء في منشأة تخصيب اليورانيوم في مفاعل نطنز.

وأضاف متحدث وزارة الطاقة الذرية أنه "لا إصابات أو تلوث إشعاعي في الحادث الذي وقع في نظنز"، لافتا: "التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحادث وسيتم الإعلان عن مزيد من المعلومات في وقت لاحق"، بحسب وكالة مهر الإيرانية. 

وكان مفاعل نطنز النووي قد شهد، في يوليو/تموز 2020، انفجارا في مبنى تابع له، قالت طهران -وقتها- إنه "نتج عن عملية تخريبية". 

يشار إلى أن مفاعل نطنز لتخصيب اليورانيوم مساحته 100 ألف متر مربع، وقد أنشئ تحت الأرض بـ8 أمتار ومحمي بجدار سمكه 2.5 متر، يحميه جدار آخر خرساني

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