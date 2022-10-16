إيران: حريق وشغب في سجن "إيفين" ووقوع إصابات (فيديو وصور)

أكدت السلطات الصحية الإيرانية، إصابة 8 أشخاص في الحريق الذي اندلع خلال أعمال الشغب الذي شهده سجن إيفين.

وتضاربت الأنباء حول أسباب الحريق، الذي قالت قنوات معارضة، أنه بسبب احتجاجات في محيط السجن، بينما تحدث المدعي العام عن نزاع بين السجناء، وبأن الحريق لا علاقة له بأحداث الشغب الأخيرة التي شهدتها إيران.

وقال شهود عيان، أمس السبت، إن السجن شهد إطلاق أجسام خارجية أو قنابل صوتية من الخارج، خلال أحداث الشغب بين السجناء واندلاع الحريق، مؤكدين سماع صوت انفجارات أعقبت الحريق.

🔥 A closer look at the massive fire at the Evin prison in northern Tehran. Rounds of gunshots are heard in the video. There is no report on the cause of the fire or the shootings yet.#Tehran #Iran pic.twitter.com/iwRBE8sAmY — Living in Tehran (LiT) (@LivinginTehran) October 15, 2022

وسرعان ما توجهت عناصر مكافحة الشغب والقوات الخاصة إلى السجن، بجانب قوات الدفاع المدني، حيث تمت السيطرة على الصراع الحاصل بين السجناء، وتم إخماد الحريق بصورة كاملة.

وأعلنت قنوات تابعة للمعارضة الإيرانية عن احتجاجات في محيط السجن، بينما أكدت مصادر أخرى تجمع ذوي السجناء في محيط سجن إيفين للاطمئنان على حالة أبنائهم.

15. Oct 2022, Fire in Evin Prison, Tehran 🆘🆘🆘🆘 https://t.co/ZzmlMT5U3A — Dr. Sahar Akaberi (@SaharAkaberi) October 15, 2022

في غضون ذلك، أعلن مدعي عام طهران أن الوضع في سجن إيفين هادئ، وقال: "نزاع السجناء لا علاقة له بأحداث الشغب الأخيرة، وأساسا العنبر الخاص بالسجناء الأمنيين منفصل وبعيد عن أجنحة اللصوص والمدانين الماليين، حيث وقع الحريق ودارت الاشتباكات".

من جهته، قال محافظ طهران محسن منصوري إن الوضع تحت السيطرة في السجن والشوارع المحيطة به.

وصرح منصوري للتلفزيون الإيراني من داخل سجن إيفين:" في الوقت الحالي وضع السجن تحت السيطرة تماما والهدوء يعم جميع مباني إيفين".

Just extraordinary. Tehran's notorious Evin prison, where many political prisoners are held, is on fire. Gunshots can be heard over the voice of local residents yelling 'death to Khamenei' from their rooftops. #Mahsa_Amini #IranRevolution2022#مهسا_امینی #زن_زندگی_آزادی pic.twitter.com/8mjtdNjV6i — Roham Alvandi رهام الوندی (@DrRohamAlvandi) October 15, 2022

وأضاف: "بسبب الظروف الأمنية، تجري مراقبة الشوارع المحيطة بالسجن، يجب على الناس عدم الالتفات إلى دعوات وشائعات وسائل الإعلام الأجنبية الناطقة باللغة الفارسية".