إيران.. دوي صفارات الإنذار في طهران كان بسبب خلل فني

قال حميد رضا غودرزي المساعد الأمني لمحافظ طهران أن دوي صفارات الإنذار الذي سمع في بعض المناطق غربي العاصمة، كان بسبب خلل في أنظمة الإنذار الواقعة في حي شهرك ازمايش.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها غودرزي، والتي أكد فيها أن “صوت صافرات الإنذار انقطع بعد عدة دقائق”، وفق وسائل إعلام محلية.

وطالب المسؤول الإيراني السلكان بعدم القلق، مجددًا تأكيده على أنه “لا توجد أية مشكلة أمنية”.

وتابع: “ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن سقوط طائرة في منطقة غربي طهران غير صحيح”.

جاءت تلك التصريحات بعدما أشار رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنهم سمعوا صوت صافرات الإنذار في مناطق غربي العاصمة، دون ذكر المزيد من التفاصيل. (الأناضول)