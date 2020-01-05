إيران ستخصب اليورانيوم بلا قيود

اعلنت ايران ان هذه الخطوة يمكن التراجع عنها إذا رفعت واشنطن العقوبات المفروضة عليها.

أعلنت إيران الأحد أنها ستنفذ "المرحلة الخامسة والأخيرة" من برنامجها القاضي بخفض التزاماتها الدولية التي نص عليها الاتفاق النووي، مؤكدة التخلي عن "أي قيود بالنسبة إلى عدد" أجهزة الطرد المركزي.

وبحسب بيان حكومي نشرته وسائل إعلام إيرانية، فإن الخطوة تعني أن طهران لم تعد ملزمة بأي قيود في المجال العملياتي، الذي يشمل مستوى التخصيب ونسبة التخصيب وحجم المواد المخصبة، والأبحاث والتنمية.

ورغم ذلك، أشارت الحكومة الإيرانية إلى أن "التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية" التي تُخضع البرنامج النووي الإيراني لرقابة صارمة "سيستمر كما في السابق".

وأضافت أنه "في حالة رفع الحظر وانتفاع إيران من فوائد الاتفاق النووي، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة للعودة إلى التزاماتها ضمن الاتفاق النووي".

