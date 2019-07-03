إيران ستطبق الاتفاق النووي حال التزام الدول الأوروبية بتعهداتها

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أنه إذا التزمت الدول الأوروبية بتعهداتها الاقتصادية، فإن بلاده ستطبق الاتفاق النووي بشكل كامل .

وقال ظريف في تغريدة في حسابه في موقع تويتر اليوم الثلاثاء “من هنا فإننا سنسير إلى الأمام ، وستلتزم إيران بتعهداتها وفقا لخطة العمل المشتركة(الاتفاق النووي) بشكل دقيق على غرار اسلوب الدول الأوروبية وبشكل متطابق معه ، وهذا منصف إلى حد ما” .

كان وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيرينى قد اعلنوا في بيان مشترك عصر اليوم الثلاثاء أنهم يشعرون “بقلق بالغ” من إعلان إيران تجاوزها حدود المخزون من اليورانيوم المنخفض التخصيب، أكثر مما هو مسموح به بموجب اتفاق عام 2015 مع القوى الكبرى.

ودعا وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إيران إلى التخلي عن قرارها بتجاوز المستوى المسموح به لاحتياطيات اليورانيوم المخصب.

وقال البيان المشترك الذي نشرته وزارة الخارجية الألمانية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم الثلاثاء،: “ندعو إيران إلى التراجع بقوة عن خطوتها والامتناع عن اتخاذ مزيد من الاجراءات التي تضعف الاتفاق النووي.”

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس الاثنين، إن إيران تجاوزت الحد الأعلى لاحتياطياتها من اليورانيوم منخفض التخصيب المسموح به بموجب الاتفاق ، وهو تطور أثار “قلق” الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون . (د ب أ)