إيران ستعزز علاقاتها بلبنان وحزب الله رغم الضغط الأميركي

امراة من انصار حزب الله ترفع صورة امين عام الحزب حسن نصرالله

قالت إيران يوم الأحد إنها ستعزز روابطها بلبنان رغم دعوة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو "الاستفزازية" لبيروت بأن تحدد موقفها وذلك وفقا لما ذكره التلفزيون الرسمي الإيراني.

وفي جولة إقليمية لحشد التأييد لنهج واشنطن الصارم تجاه إيران قال بومبيو يوم الجمعة "إن لبنان يواجه خيارا: إما المضي قدما بشجاعة كدولة مستقلة وفخورة أو السماح للطموحات الظلامية لإيران وحزب الله بالتحكم في مستقبله".

ورفض بهرام قاسمي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية تصريحات الوزير الأمريكي.

ونقل التلفزيون الرسمي عن قاسمي قوله "الإدارة الأمريكية التي فشلت سياساتها في منطقة الشرق الأوسط، لجأت إلى أسلوبها المفضوح والبالي المتمثل في ترهيب وتهديد الآخرين بغرض فرض سياساتها المتغطرسة على دول أخرى".

وأضاف "مع احترام استقلال لبنان والإرادة المستقلة لحكومته وشعبه، فإن إيران ستستخدم كل إمكانياتها لتعزيز الوحدة داخل لبنان وتعزيز روابطها معه".

ويسيطر حزب الله، الذي وسع نفوذه داخل لبنان وبالمنطقة، على ثلاث وزارات بالحكومة المؤلفة من 30 وزارة بقيادة سعد الحريري المدعوم من الغرب وهو أكبر عدد في تاريخه.

ولعبت إيران وحزب الله، الذي أسسه الحرس الثوري الإيراني في عام 1982، أدوارا رئيسية في الحرب السورية وقتال جماعات متشددة تعارض الرئيس السوري بشار الأسد ومنها تنظيم الدولة الإسلامية.

وشدد قاسمي على أن حزب الله حزب شرعي له شعبية. وقال "كيف يمكن لبومبيو أن يدلي بمثل هذه التصريحات الوقحة والحمقاء (بشأن حزب الله) خلال زيارته للبنان".

وزاد التوتر بين طهران وواشنطن منذ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو أيار بانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي بين طهران والقوى العالمية الست الذي أبرم عام 2015 وقراره التالي بإعادة فرض العقوبات على الجمهورية الإسلامية.

وإعادة العقوبات جزء من جهد أوسع لترامب لإجبار إيران على كبح برنامجها النووي وإنهاء النشاط المرتبط بالصواريخ الباليستية ودعمها لقوى في اليمن وسوريا ولبنان ومناطق أخرى بالشرق الأوسط.