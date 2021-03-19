إيران: سنبدأ اختبار أنظمة التبريد في مفاعل أراك

ستختبر إيران أنظمة التبريد في مفاعل أراك النووي تمهيدا لتشغيله بشكل كامل هذا العام، حسبما أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية اليوم الجمعة.

ونقلت وسائل إعلام عن المتحدث باسم المنظمة بهروز كمالوندي قوله إن اختبار التبريد، الذي يشمل عادة تشغيل أنظمة السوائل وأنظمة الدعم، سيكون في أوائل السنة الفارسية الجديدة التي تبدأ يوم الأحد المقبل.

وقال كمالوندي “بمعنى آخر، حققنا تقدما في العمل بقطاعات الوقود والتخزين وغيرها”.

وزادت إيران في الآونة الأخيرة من وتيرة انتهاك بنود الاتفاق النووي الدولي الموقع عام 2015 في محاولة منها على ما يبدو للضغط على الرئيس الأمريكي جو بايدن للعدول عن قرار سَلَفه دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق. والمواجهة قائمة بين الجانبين حول من الذي يجب أن يبادر بالتحرك لإنقاذ الاتفاق.

كانت إيران قد وافقت على إغلاق مفاعل أراك، الذي يقع على بعد نحو 250 كيلومترا جنوب غربي طهران، بموجب اتفاق 2015. وكان مسموحا لها بإنتاج كمية محدودة من الماء الثقيل، وقد عملت على إعادة تصميم المفاعل. وهي تقول إنها تعتزم إنتاج نظائر لأغراض طبية وزراعية.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير لدولها الأعضاء هذا الأسبوع إن إيران بدأت في تخصيب اليورانيوم في محطة نطنز تحت الأرض باستخدام نوع ثان من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة هو آي.آر-4 في انتهاك جديد للاتفاق. (رويترز)