إيران: شاب يخطب فتاة بمكان عام فيحتجز الاثنان

ألقي القبض على شاب وشابة في إيران يوم الجمعة 08/03/2019 بعد أن خطب الشاب حبيبته في مركز تجاري بمدينة آراك وسط البلد. واعتبرت السلطات أن هذا السلوك "تشبه بالثقافة الغربية المنحلة"، وهذا "مناف للتعاليم الإسلامية".

في مركز تجاري في آراك، وقف شاب بداخل قلب شكله من وريقات الزهور على الأرض وقدم خاتما لشابة، ثم حضنها وسط تصفيقات زوار المركز الذين تجمعوا حولهم. وهذا المشهد الذي تم تصويره ومشاركته عبر شبكات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع -تاريخ تصويره غير معروف- لم يرق للجميع في إيران. فقد أثار غضب المحافظين الذي اعتبروا من غير اللائق رؤية هذين الشابين غير المتزوجين وهما يحضنان بعضهما البعض على الملأ، وهذا فعل يعاقب عليه القانون الإيراني.

وحيال هذه الضجة، أوقفت الشرطة الإيرانية الشاب والفتاة في 08/03/2019، حسب الموقع الإخباري المحافظ "تابناك". ولاحقا أطلق سراحهما بكفالة، إلى حين محاكمتهما.

Man publicly proposes to woman at shopping mall in Arak, central #Iran

Both arrested for "marriage proposal in contradiction to islamic rituals... based on decadent Western culture," then released on bail pic.twitter.com/eKdlNX9Bte