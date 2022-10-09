إيران: صور مسيئة لخامنئي على التلفزيون الرسمي

تعرض التلفزيون الرسمي الإيراني، مساء أمس السبت، لإختراق من قبل ناشطين، خلال بث التلفزيون لقطات لاجتماع المرشد الأعلى للثورة الإسلامية علي خامنئي مع مسؤولين في الدولة، وظهرت رسالة على الشاشة تقول: ""أيديكم ملطخة بدماء شبابنا".

وتبنى عملية الإختراق، مجموعة قراصنة أطلقت على نفسها اسم "عدالة علي"، قاموا بتركيب دوائر التصويب وألسنة اللهب على وجه "خامنئي"، وأضافوا شعارا أعلى يمين الشاشة يقول "انضم إلينا وانهض".

وأظهرت الصور أيضا التي ظلت على الشاشة لعدة ثوان، صورا بالأبيض والأسود لأميني وثلاث فتيات أخريات قتلن خلال أكثر من ثلاثة أسابيع من الاضطرابات.

كما أضاف القراصنة، المؤيدون لموجة الاحتجاجات النسائية في إيران، رسالة على الشاشة تحث خامنئي على إخلاء مكتبه في طهران والهروب من الدولة قائلين: "حان الوقت لتجمع أثاثك من شارع باستير وتعثر على مكان آخر لأسرتك خارج إيران".

وتشهد إيران منذ عدة أسابيع، موجة احتجاجات هي الأكبر منذ عام 2019، عقب وفاة الشابة مهسا أميني 23 عاما، في أحد المراكز الأمنية، بعد ثلاثة أيام من إلقاء شرطة الأخلاق القبض عليها، بتهمة خرق قواعد اللباس الخاصة بالنساء.

وأسفرت موجة الاحتجاجات التي عمت عشرات المدن والبلدات الإيرانية، بما فيها العاصمة طهران، بسقوط مئات القتلى والجرحى من المتظاهرين وعناصر الأمن، مع حملة اعتقالات واسعة طالت المئات في مختلف أنحاء البلاد.