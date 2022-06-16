إيران.. ضبط سفينة تحمل 90 ألف لتر وقود مهرب (فيديو)

ضبطت القوات الأمنية الإيرانية، سفينة تحمل 90 ألف لتر من الوقود المهرب في محيط جزيرة كيش.

وقال رئيس قضاة هرمزجان، اليوم الخميس، إن القوات الأمنية "ضبطت سفينة تحمل 90 ألف لتر من الوقود المهرب في المياه المحيطة بجزيرة كيش على السواحل الإيرانية".

وكانت السلطات الإيرانية أعلنت، الشهر الماضي، احتجاز سفينة أجنبية كانت تنقل وقودا مهربا في إقليم هرمزغان في جنوب البلاد واحتجاز طاقمها.

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية، أن "السفينة كانت تنقل أكثر من 550 ألف لتر من الوقود المهرب، وصادرتها السلطات الإيرانية في مياه الخليج واصطحبتها إلى المرفأ"، مشيرة إلى أن السلطات القضائية تسلمت القضية لإجراء التحقيقات الضرورية.

ونقلت الوكالة، عن مسؤول قضائي غير محدد قوله: "ألقي القبض على سبعة هم أفراد الطاقم".