إيران.. عشرات القتلى والجرحى في إحتجاجات "خاش"

أفادت وسائل اعلام، أن الاحتجاجات في مدينة خاش، التابعة لمحافظة بلوشستان جنوب شرق إيران، 16 شخصا واصابة العشرات، برصاص قوات الأمن.

وقال موقع "إيران إنترنشيونال"، اليوم السبت، إن الأوضاع في "خاش" شهدت تدهورا كبيرا للأوضاع الأمنية، بعد نزول متظاهرين إلى الشوارع عقب صلاة الجمعة، ورفعهم شعارات مناهضة للنظام الإيراني.

كما شهدت مدينة زاهدان، بعد صلاة الجمعة، خروج متظاهرين إلى الشوارع، وتنظيم وقفات احتجاجية، وطالب خطيب الجمعة في المدينة، باجراء استفتاء شعبي برعاية أممية.

واتهم الخطيب عبد الحميد إسماعيل زهي، النظام الإيراني، بانتزاع الاعترافات القسرية من قبل المعتقلين بالقوة، منتقدا عمليات الإعدام.

وأفاد شهود عيان، بأن المتظاهرين في "زاهدان" رفعوا شعارات ولافتات تهاجم القيادة الإيرانية، من مثل: "من زاهدان إلى طهران، روحي فداء لإيران"، و"سأقتل من قتل أخي"، و"الموت للحرس الثوري".

ووثقت مقاطع فيديو مصورة، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، المظاهرات في مدينة "خاش"، وإطلاق النار الذي تعرض له المحتجون من قبل قوات الأمن.

وتحدث شهود عيان، عن إطلاق النار على المحتجين، أمام مبنى قائمقامية "خاش"، وأن إطلاق الرصاص كان يتم من فوق المبنى، مما أدى إلى سقوط ضحايا.

مظاهرات ليلية في عدد من المدن الإيرانية

#العربية pic.twitter.com/lknUjwRkpe — العربية (@AlArabiya) November 5, 2022

يشار إلى أن إيران تشهد منذ أسابيع، احتجاجات عنيفة، شملت عشرات المدن والبلدات، عقب وفاة الشابة مهسا أميني، بعد احتجازها داخل مركز أمني، من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية.

وتعتبر تلك الاحتجاجات، التي سقط فيها مئات القتلى والجرحى، من المتظاهرين وعناصر الأمن، هي الأعنف في إيران، منذ أحداث 2019.