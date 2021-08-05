إيران.. عشرات الوفود الرسمية تشارك بمراسم تنصيب رئيسي

تشارك عشرات الوفود الرسمية وشخصيات أجنبية اليوم الخميس، في مراسم تنصيب الرئيس الايراني الجديد ابراهيم رئيسي، وتأديته لليمين الدستورية، أمام مجلس الشورى.

ومن ضمن الوفود المشاركة، رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين الذي وصل طهران صباح اليوم الخميس للمشاركة في مراسيم اداء اليمين الدستورية لرئيسي.

كما وصل الرئیس العراقي، برهم صالح، والرئيس الافغاني، محمد اشرف غني، إلى طهران للمشاركة في المراسم.

ووصل أيضا إسماعيل هنية على رأس وفد قيادي من حركة حماس، ونائب امين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم للمشاركة في حفل التنصيب.

كما أفادت وكالات بوصول كل من رئيس الوزراء الأرمني، ورئيس الوزراء الجزائري، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ورئيسة البرلمان الأذربيجاني.

ومن المقرر أن يصل إلى طهران رئيس البرلمان التركي.

وكان قد وصل أمس الأربعاء إلى طهران رئيس البرلمان السوري، كما وصل وزير خارجية نيكاراغوا ورئيس البرلمان الأوزبكي ونظيره من النيجر ورئيس مجلس الشيوخ الباكستاني ونائب الرئيس الفنزويلي ونائب وزير الخارجية لكوريا الجنوبية، والمندوب الخاص لبابا الفاتيكان للمشاركة في المراسم.

إلى ذلك لفتت وسائل إعلام إيرانية نقلا عن مصادر مطلعة في البرلمان الايراني، إلى أن وفدا من المملكة العربية السعودية سوف يصل طهران للمشاركة في مراسم اداء اليمين الدستورية، بحسب ماذكره مراسلنا.

كما حضر الى طهران الدبلوماسي الأوروبي، إنريكي مورا، الذي يتولى مهمة التسهيل في المباحثات النووية في فيينا. وهو التقى يوم الأربعاء بوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، ويتوقع أن يمثل الاتحاد القاري في حفل أداء اليمين، وفق وسائل إعلام محلية.

وذكر المتحدث باسم رئاسة البرلمان الإيراني أمس الأربعاء أن 115 مندوب من 73 دولة سوف يشاركون في حفل أداء القسم الرئاسي.. بينهم 10 رؤساء دول ، 20 من رؤساء البرلمانات ، 11 وزير خارجية و 10 وزراء و 11مندوبا من مؤسسات دولية و إقليمية.

وسيكون الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، الرئيس السابق للسلطة القضائية، أمام ملفات خارجية عديدة في مطلع ولايته الممتدة أربعة أعوام، أبرزها التوترات مع الغرب ومباحثات إحياء الاتفاق حول برنامج طهران النووي الذي انسحبت واشنطن أحاديا منه قبل ثلاثة أعوام.

فاز رئيسي في انتخابات يونيو، خلفا لحسن روحاني الذي طبعت عهده (2013-2021) سياسة انفتاح نسبي على الغرب، كانت أبرز ثمارها ابرام الاتفاق النووي عام 2015 في فيينا، ما أتاح رفع العديد من العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على الجمهورية الإسلامية.

إلى ذلك أعلنت وسائل الاعلام الرسمية الإيرانية عن دعوة شخصيات عدة لحضور أداء اليمين، من بينهم رؤساء برلمانات دول مثل سوريا وأوزبكستان وطاجيكستان، وأخرى إفريقية، وغيرها.

بدأ رئيسي نشاطه في مقر الرئاسة اعتبارا من أمس الأربعاء، فترأس اجتماعا لمسؤولين معنيين بمكافحة كوفيد-19، إضافة الى اجتماع لوزراء في حكومة الرئيس المنتهية ولايته، وفق ما أفاد الموقع الالكتروني للرئاسة الإيرانية.