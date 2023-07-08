إيران: قتلى في هجوم مسلح على مركز للشرطة

شهدت مدينة زاهدان الإيرانية هجومًا مسلحًا اليوم السبت على مركز للشرطة، أسفر عن مقتل عنصرين أمنيين خلال المواجهات مع المهاجمين.

ووفقًا للإدعاء العام في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران، فإن الهجوم حتى الآن أدى إلى وفاة جندي وعنصر من قوات الشرطة.

ووفقًا لوكالة "فارس"، قام مجموعة من المسلحين بالهجوم على مركز الشرطة رقم 16 في مدينة زاهدان صباح اليوم السبت. وكان المهاجمون يرتدون أحزمة ناسفة، حيث قام اثنان منهم بتفجير أنفسهم.

تأتي هذه الأحداث بعد أيام من مقتل أحد أفراد الأمن وإصابة اثنين آخرين في اشتباك مع مطلوبين في مدينة بافت بمحافظة كرمان جنوب شرق إيران.

وأفاد رئيس بلدية المدينة، فرهاد أراستي، أن المطلوبين فتحوا النار على قوات الشرطة أثناء تنفيذها أمرًا قضائيًا لاعتقالهم.

كما تم قتل قائد قوات الأمن الداخلي بمدينة سراوان الحدودية في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران في شهر أبريل الماضي بإطلاق نار.

وصرح محافظ سراوان، سعيد تجليلي، أن مجهولين فتحوا النار على القائد علي رضا شهركي في صباح يوم 30 أبريل، مما أسفر عن مقتله وإصابة زوجته.

