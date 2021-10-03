إيران: لن نسمح أن تتحول "أذربيجان" لساحة اسرائيلية

أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، أن بلاده لن تسمح أن تتحول أراضي أذربيجان إلى ساحة يسرح ويمرح فيها الإسرائيليون.

وطالب عبد اللهيان خلال حوارا مع القناة الأولى في التلفزيون الإيراني، حكام البحرين بالتواصل مع شعبهم بدلا من السعي للتطبيع مع اسرائيل.

وأكد وزير الخارجية الإيراني أن حقيقة إسرائيل تعرَّت أثناء المقاومة الفلسطينية الأخيرة في قطاع غزة، والأجيال الفلسطينية الجديدة تحركت دعما للمسجد الأقصى، مشيرا إلى أن تل أبيب اضطرت للقبول بوقف إطلاق النار، والإسرائيليون يسعون لتغطية تلك الأزمة بحركات استعراضية، مفيدا بأنهم لا يدخلون مكانا إلا وزعزعوا الأمن فيه.

وشدد عبد اللهيان على أن بلاده لا تعترف سوى بدولة واحدة، وهي فلسطين وليس لـ"الكيان الصهيوني مكان في مستقبل المنطقة للكثير من الأسباب"، موضحا أن بلاده تقوم بالرد على "الصهاينة دوما في الزمان والمكان المناسبين".

وقال عبد اللهيان: "لا نريد أن تتحول أراضي أذربيجان إلى ساحة يسرح ويمرح فيها الإسرائيليون"، مؤكدا بأن طهران "لن تتحمل أبدا وجود الكيان الصهيوني المزيف وممارساته الاستفزازية بالقرب من حدود البلاد والتغيير الجيوسياسي في المنطقة والحدود"، على حد تعبيره