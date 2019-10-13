إيران: مستعدون لمحادثات مع السعودية بوساطة أو بدونها

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، قبل زيارة من المقرر أن يقوم بها رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان لإيران إن طهران مستعدة لإجراء محادثات مع السعودية سواء عبر وسيط أو بدونه.

وردا على سؤال عن تقارير أفادت بأن عمران الذي من المقرر أن يصل إلى إيران خلال ساعات قد يحاول التوسط بين طهران والسعودية، قال عباس موسوي المتحدث باسم الخارجية “لا علم لدي عن أي وساطة”.

ونقلت وكالة الأنباء والتلفزيون الإيرانية عن موسوي قوله “لقد أعلنت إيران أنها مستعدة دائما، عبر وسيط أو بدونه، لإجراء محادثات مع جيرانها بما في ذلك السعودية لإزالة أي سوء فهم”.

وأكد مسؤولان حكوميان باكستانيان كبيران لرويترز زيارة خان لطهران في محاولة لنزع فتيل التوتر بين إيران والسعودية بعد أن طلب منه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المساعدة.

وقال مسؤول شريطة عدم نشر اسمه نظرا لعدم السماح له بالتحدث بشأن أمور سرية إن “رئيس الوزراء سيزور السعودية” هذا الأسبوع.

وأضاف “مهمته تهدف ِإلى محاولة بدء مفاوضات أو شكل ما من أشكال بناء الثقة كي يبدأ البلدان المتناحران بعض المحادثات”.

كان وزير الخارجية الإيراني قد أشار الأسبوع الماضي إلى استعداد بلاده لمناقشة القضايا الإقليمية مع السعودية لكنه أضاف أنه يتعين على الرياض الكف عن “قتل الناس”.

وأنحت السعودية، التي تخوض ضد إيران عدة حروب بالوكالة في المنطقة، باللائمة على طهران في الهجمات على منشأتي نفط سعوديتين في 14 سبتمبر/ أيلول وهو اتهام نفته إيران. وتقول المملكة إنها تفضل الحل السياسي على العسكري.

ووصفت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان اليوم السبت، زيارة خان لطهران بأنها “جزء من مبادرته لتشجيع السلام والأمن بالمنطقة”.

وأضافت أن من المقرر أن يلتقي خان مع الزعيم الأعلى أية الله علي خامنئي والرئيس حسن روحاني. (رويترز)