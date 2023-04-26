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إيران: مقتل عضو في مجلس خبراء القيادة بالرصاص داخل بنك (فيديو)

تاريخ النشر: 26 نيسان / أبريل 2023 - 09:25
عناصر من الشرطة الايرانية
عناصر من الشرطة الايرانية

لقي آية الله عباس علي سليماني، عضو مجلس خبراء القيادة في إيران، اليوم الأربعاء، مصرعه، إثر إطلاق الرصاص عليه من قبل شخص داخل بنك في مدينة بابلسر.

وأكد روح الله سلاجي النائب السياسي والأمني والاجتماعي لمحافظة مازندران، نبأ إغتيال سليماني، مشيرا إلى أنه تم القبض على المعتدي.

آية الله عباس علي سليماني

وتعرض سليماني الممثل السابق للمرشد الإيراني في سيستان وبلوشستان، لإطلاق نار عندما كان موجودا في أحد فروع البنك الوطني في بابلسر شمال البلاد.

ووفقا لشهود عيان، فإن الشخص الذي هاجم سليماني، سيطر على سلاح أحد حراس البنك وقام بإطلاق الرصاص، مما أدى إلى مقتل عضو مجلس خبراء القيادة وإصابة ثلاثة آخرين.

كلمات دالة:ايران

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