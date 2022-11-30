إيران: من حق سوريا الدفاع عن نفسها ضد الاعتداءات الاسرائيلية

أكدت طهران، حق سوريا المشروع في الدفاع عن نفسها، ضد الهجمات الاسرائيلية المتكررة على اراضيها، مطالبة مجلس الأمن الدولي إدانة تلك الاعتداءات.

وقال مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني: "الكيان الصهيوني يمارس الانتهاكات المتكررة لسيادة سوريا ووحدة أراضيها"، مشيرا إلى أن الاعتداءات الاسرائيلية، تستهدف الأشخاص والبنية التحتية المدنية.

وأضاف، إيرواني: "اسرائيل تنتهك القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، باستهدافها للأراضي السورية، وخاصة الهجمات على المطارات والسفن الحاملة للمساعدات الإنسانية".

وشدد مندوب إيران، على أن المواثيق الدولية كفلت حق سوريا المشروع في الدفاع عن نفسها.

وأوضح، أن أي عملية عسكرية شمال سوريا، ستزيد الأمور سوءا، وتشكل تحديا للقضايا الإنسانية، وقال: " الحفاظ على سيادة ووحدة أراضي سوريا، واحترامها الكامل، سيحقق الأمن والاستقرار شمال سوريا".

يذكر أن مسؤولا عسكريا كبيرا، في الحرس الثوري الإيراني، كان قد تعرض لعملية اغتيال بالقرب من دمشق، خلال الأسبوع الماضي.

وأعلن الحرس الثوري "مقتل العقيد داود جعفري على يد عملاء الصهاينة قرب العاصمة السورية دمشق".

كما قتل أربعة جنود في الجيش العربي السوري، بغارات جوية شنتها طائرات إسرائيلية من فوق البحر الأبيض المتوسط المقابل لمدينة بانياس الساحلية، في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.