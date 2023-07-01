إيران: مهاجمة حفل غنائي بالسواطير والسكاكين (فيديو)

اقتحمت مجموعة من الأشخاص المدججين بالسواطير والسكاكين، حفلا غنائيا للفنان الإيراني "غرشا رضائي" في مدينة سيرجان جنوب غرب كرمان في جنوب شرق إيران.

وأفادت شبكة "شرق" الإيرانية، بأن محاولة الاقتحام تسببت بحالة من الفوضى والهلع بين الحضور، خوفا من تحول الحفل إلى ساحة قتال.

وأكد المراسل الصحفي المتخصص في المجال الفني بهمن بابازاده، في تغريدة على منصة "تويتر"، أن ثمانية أفراد مجهولين مسلحين بالمناجل والسكاكين هاجموا قاعة سينما القدس في مدينة سيرجان أثناء حفل غنائي للفنان "غرشا رضائي".

#فوری

حمله با قمه به #کنسرت «گرشا رضایی» در سیرجان/ دو نفر با چاقو و قمه مضروب شدند



ساعاتی پیش هشت فرد ناشناس با قمه و چاقو به سالن سینما قدس سیرجان که کنسرت «گرشا رضایی» در آن در حال برگزاری بود، حمله کردند و علاوه بر ایجاد فضای رعب و وحشت و خرد کردن شیشه های سالن.../۱ pic.twitter.com/n0BD0M1LTi — Bahman Babazadeh|بهمن بابازاده (@Bahman_Babazade) June 30, 2023

وأضاف: "قام أفراد الأمن بمقاومة المهاجمين ومنعهم من اقتحام القاعة، ولكنهم قاموا بتحطيم النوافذ وأثاروا حالة من الرعب والخوف بين الحاضرين".

وفي تغريدة لاحقة، أكد المراسل الصحفي أن المتهم الرئيسي في الحادث قد تم القبض عليه.

وقالت الشرطة إن ثلاثة أشخاص كانوا يحاولون دخول الحفل بدون تذاكر، ولكن تم منعهم من الدخول بسبب جدال وتوتر، وأنهم عادوا فيما بعد برفقة آخرين وكانوا مسلحين بأسلحة بيضاء، وقاموا بتحطيم بعض النوافذ عند مدخل القاعة، وهرب المسلحون الثمانية من مكان الحادث عندما وصلت قوات الشرطة إلى المكان.

