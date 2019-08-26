إيران: ندعم حق حزب الله في الرد على الهجوم الإسرائيلي

علقت الحكومة الإيرانية الاثنين على حادثة سقوط الطائرات الإسرائيلية المسيرة على الضاحية الجنوبية في بيروت، وحملت إسرائيل "مسؤولية أعمالها".

وقال المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي إن بلاده "تدعم حق العراق وسوريا وحزب الله في الرد على الهجوم الإسرائيلي"، وأضاف أنه "على إسرائيل فهم العواقب المترتبة على هجماتها وللعراق وسوريا ولبنان حق الدفاع عن النفس".

ولفت المتحدث الإيراني إلى أنه "على إسرائيل أن تتحمل مسؤولية أعمالها وعليها التأكد أنها ستدفع ثمنا باهظا وحزب الله يقرر الرد بشكل مستقل، ولكننا ندعم أي رد دفاعي منه على المعتدين على لبنان".

وفي وقت سابق، وصف الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، القصف الإسرائيلي في سوريا، وما تبعه من سقوط طائرتين مسيرتين في الضاحية الجنوبية بلبنان، بـ"الخطير جدا جدا".

وأشار إلى أن "ما حصل في سماء الضاحية الجنوبية، هو أنه دخلت طائرة مسيرة، وطائرة نظامية وهي موجودة لدينا، وقد نعرضها على وسائل الإعلام، وحطام الطائرة الثانية لا يدل على أنها من نوع الطائرات التي يتم استئجارها لتصوير الأعراس والمناسبات".

ونوه إلى أن حزب الله لن يسمح بسيناريو مشابه في لبنان كما في العراق، والذي بدأ منذ أسابيع في استهداف لمخازن الحشد الشعبي، وشدد على أن "الزمن الذي تأتي فيه طائرات إسرائيلية تقصف في لبنان، انتهى".