  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. إيران والصين توقعان معاهدة للتعاون الاستراتيجي المشترك

إيران والصين توقعان معاهدة للتعاون الاستراتيجي المشترك

منشور 27 آذار / مارس 2021 - 11:55
وزيرا الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، والصيني، وانغ يي
الوثيقة تضم استثمارات صينية في إيران بمبلغ 450 مليار دولار.

وقع وزيرا الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، والصيني، وانغ يي، اليوم السبت، على معاهدة التعاون الاستراتيجي المشترك بين البلدين.

وتشمل اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي وقعها الوزيران أثناء زيارة وانغ يي إلى طهران، التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتقنية، إلى جانب التعاون الدفاعي والعسكري، بما في ذلك إجراء مناورات عسكرية مشتركة.

كما تشمل الاتفاقية الموقعة لمدة 25 عاما تطوير المطارات والموانئ الإيرانية وإيجاد موانئ جديدة، وتطوير سكك الحديد في إيران وتعزيز البنى التحتية، والتعاون في مجالات الطاقة والنفط والبتروكيماويات.

يذكر أن الوثيقة تضم استثمارات صينية في إيران بمبلغ 450 مليار دولار.

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...