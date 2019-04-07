إيران والعراق يتفقان على التعاون المشترك في مجال الدفاع الجوي

محمد باقري رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية

أعلن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، محمد باقري بأن إيران والعراق اتفقا على التعاون المشترك في بعض مجالات الدفاع الجوي، طبقا لما ذكرته وكالة “فارس” الإيرانية للأنباء الأحد.

وفي تصريح أدلى به للصحافيين الأحد إثر لقائه في طهران رئيس أركان الجيش العراقي، عثمان الغانمي قال باقري إن “لنا علاقات دافئة مع الجيش العراقي وقد أجرينا مباحثات في اللقاءات السابقة”.

وأكد باقري بأنه على القوات المسلحة في البلدين تعزيز علاقاتهما من أجل تعزيز الامن وأضاف أنه تم التباحث خلال اجتماع اليوم حول قضايا الحدود وتجريف نهر اروند.

وقال باقري بأنه تم طرح موضوع الدفاع الجوي بين إيران والعراق وتم التفاهم حول تعزيز التعاون المشترك في هذا المجال.

وأضاف بأنه تم التوصل أيضا الى تفاهمات حول التعاون في مجال التدريب وإجراء مناورات مشتركة ونقل خبرات إيران للعراق.