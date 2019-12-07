إيران والولايات المتحدة تتبادلان الاسرى العلماء

افرجت إيران، اليوم السبت، عن العالم الأمريكي، سي وانغ، مقابل إخلاء الولايات المتحدة سبيل العالم الإيراني، الذي اعتقلته سابقا، مسعود سليماني.

وقال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "يسرني أن الأستاذ مسعود سليماني والسيد سي وانغ سيعودان قريبا إلى عائلتيهما".

وأعرب ظريف عن "شكر كبير لكل من شارك في هذه القضية، خاصة حكومة سويسرا"، التي تمثل سفارتها في إيران مصالح الولايات المتحدة.

ونشر ظريف تغريدة أخرى ألحقها بصورتين تظهرانه مع العالم الإيراني وهما يستقلان طائرة، وكتب: "في الطريق إلى الوطن".

بدورها، أوضحت وسائل الإعلام الإيرانية أن ظريف استقبل سليماني في زيوريخ السويسرية.