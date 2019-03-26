إيران وتركيا تنظمان عملية ضد تنظيم PKK

التنظيم مستقر جنوب شرق الحدود التركية في محافظة أربيل العراقية

قال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، الاثنين، إن تركيا وإيران أجرتا أول عملية مشتركة لمكافحة الإرهاب تستهدف تنظيم "بي كا كا" المتركز بالقرب من الحدود، بين 18-23 آذار/ مارس.

وقالت صحيفة "ديلي صباح" التركية إن تنظيم "بي كا كا" والتنظيم الإيراني التابع له، "الحياة الحرة الكردستاني" (PJAK)، يستخدمان جبال قنديل، الواقعة على بعد حوالي 40 كيلومترا جنوب شرق الحدود التركية في محافظة أربيل العراقية، مقرا لهما.

وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من أن تنظيم "بي كا كا" كان يتخذ من سوريا مقرا له حتى عام 1998، إلا أنه يسيطر عليها حاليا من مقرها الرئيسي في جبال قنديل شمال العراق.