إيران.. وصول مليوني جرعة لقاح مضاد لكورونا

أعلنت إيران عن وصول مليوني جرعة من لقاح مضاد لكورونا اليوم الخميس، دون أن توضح اسم هذا اللقاح.

وبحسب وكالة "إرنا" الإيرانية، أعلن محمد حسن قوسيان المتحدث باسم جمعية الهلال الأحمر الإيرانية عن وصول مليوني جرعة من لقاح مضاد لكورونا اليوم الخميس، لكنه لم يحدد نوعية اللقاح الذي سيصل

وأكد قوسيان أن هذه الشحنة تعد الشحنة الأكبر التي تصل إلى البلاد منذ بداية استيراد إيران للقاحات.

وفيما أشار المسؤول الإيراني إلى أن هذه الشحنة تأتي في إطار المرحلة الرابعة من استيراد اللقاحات، أوضح أنه سيتم تسليمها إلى وزارة الصحة الإيرانية.

وكشف أن الهلال الأحمر الإيراني تسلم من قبل عبر ثلاث مراحل مليونين و400 ألف جرعة، حيث كانت المرحلة الأولى عبارة عن 400 الف جرعة، وفي كل من المرحلتين الثانية والثالثة مليون جرعة.

يشار إلى أن إيران كانت قد بدأت قبل نهاية أبريل/ نيسان الماضي، حملة تطعيم باستخدام لقاح "إيراني – كوبي" مصنّع محليا لمكافحة فيروس كورونا المستجد، فيما لم تعلن عن نسبة فاعلية اللقاح الجديد، الذي أنتجه معهد "باستور" الإيراني للعلوم الطبية.

وكان رئيس لجنة تنفيذ أمر الإمام الخميني الخاص بلقاحات كورونا، قد قال إنه سيجري تسليم وزارة الصحة 48 مليون جرعة من لقاح كورونا الإيراني "كو إيران بركت"، في نهاية سبتمبر/ أيلول، مؤكدا أنه وخلال الشهر المقبل يتم تسليم الوزارة 8 ملايين جرعة، بينما يصل عدد اللقاحات فى أغسطس/ آب إلى 12 مليون جرعة، ثم إلى ما بين 20 و25 مليون جرعة فى سبتمبر.

وفي آخر مايو/ أيار الماضي، أعلن وزير الطاقة الإيراني، رضا أردكانيان، استصدار التراخيص اللازمة لتوفير 125 مليون دولار من أرصدة ايران بالعراق لشراء لقاحات مضادة لفيروس "كورونا"، مؤكدا أنه تم تحويلها إلى مصرف سويسري لشراء 16 مليون جرعة من سلة لقاحات برنامج "كوفاكس" التابع لمنظمة الصحة العالمية"