إيران: ”الناقلة وصلت إلى وجهتها وتم بيع النفط“ 

اكدت ايران الاحد، ان الناقلة "ادريان داريا1"، التي كانت محور نزاع بين طهران وقوى غربية، وصلت إلى وجهتها وتم حمولتها من النفط، ودون ان تحدد الوجهة المقصودة، والتي كانت واشنطن قالت انها ميناء طرطوس السوري.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية عباس موسوي للتلفزيون الإيراني ”الناقلة وصلت إلى وجهتها وتم بيع النفط“ دون أن يفصح عما إذا كان قد تم تسليم النفط.

كانت الناقلة أدريان داريا1 قد أغلقت أجهزة الإرسال والاستقبال قبالة الساحل السوري الأسبوع الماضي والتقطت أقمار صناعية صورا لها وهي قبالة ميناء طرطوس السوري.

وأكد مستشار الأمن القومي الاميركي جون بولتون الجمعة، وصول الناقلة الإيرانية الموضوعة على القائمة السوداء الأميركية، أمام ميناء طرطوس السوري.

وكتب بولتون على "تويتر": "أي شخص كان يؤكد أن أدريان داريا1 لم تكن تتجه إلى سورية يرفض الحقيقة"، ووضع صورا ملتقطة بالأقمار الاصطناعية تظهر الناقلة الإيرانية راسية على بعد ميلين بحريين من طرطوس.

وأضاف: "ترى طهران أن مساعدة نظام الرئيس بشار الأسد المجرم أهم من مساعدة شعبها. يمكننا التفاوض، لكن طهران لن تحصل على خفض للعقوبات طالما لم تتوقف عن الكذب وعن نشر الإرهاب"!

وكشف موقع "تانك تراكرز"، الذي يراقب مسار ناقلات النفط أن الناقلة قرب طرطوس، لكن لم يؤكد أن السفينة التي تنقل 2.1 مليون برميل نفط بقيمة 140 مليون دولار تقوم بإفراغ حمولتها.

وفي وقت سابق أكد موقع "ميدل إيست آي" أن الناقلة التي احتجزت 6 أسابيع في جبل طارق أفرغت مساء الخميس الماضي 55 في المئة من حمولتها.

