ردا على قصف سوريا.. إيران لإسرائيل: جاهزون لسحقكم

إيران لإسرائيل: جاهزون لسحقكم

هدد قائد عسكري إيراني بارز الاثنين بـ"إزالة إسرائيل" من الوجود في أول تعليق إيراني على القصف الإسرائيلي لمواقع في سوريا قال جيش الاحتلال إن من بينها أهدافا إيرانية.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن قائد القوات الجوية الإيرانية عزيز نصير قوله إن قوات بلاده "على استعداد لخوض المعركة مع إسرائيل وإزالتها من الوجود".

وأضاف أن إيران "مستعدة لحرب ساحقة مع إسرائيل وقواتنا المسلحة مستعدة لليوم الذي نرى فيه تدمير إسرائيل".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قال في بيان له الاثنين إن قواته استهدفت ما قال إنها "أهداف لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني داخل الأراضي السورية"، محذرا في ذات الوقت "النظام السوري من محاولة استهداف الأراضي الإسرائيلية أو قواته"، على حد وصفه.