إيران: 10 خطط استباقية لمواجهة التهدديات الأميركية

كشف أمیر حسین قاضي زاده هاشمي، رئيس الكتلة النيابية الخاصة بالإجراءات الاستباقية ضد التهديدات الأميركية عن تفاصيل 10 خطط مقدمة من قبل مجلس الشورى ضد الولايات المتحدة

ونقلت وكالة أنباء "إسنا" عن هاشمي قوله إن الخطط هي ضمن إجراءات طالب بها المرشد الأعلى علي خامنئي، بهدف التعامل على قدم المساواة مع قرارات الكونغرس في الولايات المتحدة.

وأوضح المسؤول النيابي الإيراني، أن الخطط الموضوعة لمواجهة الولايات المتحدة هي: