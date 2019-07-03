إيران: 10 خطط استباقية لمواجهة التهدديات الأميركية

كشف أمیر حسین قاضي زاده هاشمي، رئيس الكتلة النيابية الخاصة بالإجراءات الاستباقية ضد التهديدات الأميركية عن تفاصيل 10 خطط مقدمة من قبل مجلس الشورى ضد الولايات المتحدة
ونقلت وكالة أنباء "إسنا" عن هاشمي قوله إن الخطط هي ضمن إجراءات طالب بها المرشد الأعلى علي خامنئي، بهدف التعامل على قدم المساواة مع قرارات الكونغرس في الولايات المتحدة.
وأوضح المسؤول النيابي الإيراني، أن الخطط الموضوعة لمواجهة الولايات المتحدة هي:
خطة دعم أمن المیاه الإقلیمية الإيرانية.
خطة تدعو الحكومة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضد الدول المجاورة التي تستضيف القواعد العسكرية الأميركية.
خطة تدعو الحكومة لاتخاذ إجراء قانوني ضد الشرکات التي انضمت إلى العقوبات الأميركية المفروضة على إيران.
خطة تدعو الحكومة للتعویض عن الخسائر الناجمة عن الإجراءات الأميركية المعادیة لحقوق الإنسان ضد الشرکات الإيرانية.
خطة تدعو الحكومة للمتابعة القانونیة للعمل الأميركي الإجرامي في إسقاط طائرة نقل الرکاب الإيرانية.
خطة إنشاء متحف الجرائم الأميركية.
خطة تدعو الحکومة لتحدید عناوین الجرائم الأميرکیة في الکتب الدراسیة للمدارس والجامعات.
خطة تدعو الحکومة للدعم الشامل للأشخاص والمؤسسات الإيرانية المتضررة جراء الإجراءات الأميرکیة.
خطة تشکیل نادي دول فرضت أميرکا علیها العقوبات.
خطة مواجهة الحظر الأميرکي عبر استبدال السلع والخدمات.