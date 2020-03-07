إيران: 21 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت إيران، السبت، تسجيل 21 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد و1076 إصابة جديدة بالمرض خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع الحصيلة إلى 145 وفاة و5823 إصابة.

وصرّح المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور في مؤتمر متلفز أعلن الحصيلة الجديدة خلاله أن هناك “أكثر من 16 ألف شخص في المستشفيات حاليا يشتبه بإصابتهم”، مضيفا أن 1669 شخصا تأكدت إصابتهم تعافوا من وباء كوفيد-19”.

وتعد الجمهورية الإسلامية بين أكبر بؤر تفشّي الفيروس خارج الصين، حيث ظهر في كانون الأول/ديسمبر.

وتعد طهران المحافظة الأكثر تأثّرا بالوباء في البلاد إذ تأكّدت إصابة 1539 شخصا في العاصمة رغم أن الوضع يزداد سوءا في المحافظات الشمالية.

وسُجّلت أكثر من 300 إصابة جديدة في محافظة مازندران، الوجهة السياحية الأبرز شمال طهران والمطلة على بحر قزوين.

وقال جهانبور إن “مازندران على رأس القائمة حيث لم يتم فرض القيود الضرورية (على السفر داخليا)”.

وأضاف: “نظرا إلى أن هناك قلّة لا يأخذون الوضع على محمل الجد ويخاطرون بصحتهم وصحة غيرهم، فإن فرض قيود بات حاليا على جدول الأعمال”.

وأغلقت إيران المدارس والجامعات حتى مطلع نيسان/أبريل في محاولة لاحتواء الفيروس، لكن العطل المقبلة دفعت الناس للسفر، خصوصا إلى وجهات رائجة في المحافظات الشمالية، بحسب ما أفاد جهانبور الجمعة.

وأكدت محافظات عدة، بما فيها تلك الواقعة في شمال ووسط البلاد، أنها لن توفر أي أماكن إقامة للسياح لثني الناس عن السفر.