إيران: 4 قتلى من الشرطة إثر هجوم في سيستان وبلوشستان

أكدت الشرطة الإيرانية اليوم الأحد، مقتل 4 من أفرادها وجرح آخر جراء هجوم إرهابي استهدف سيارة شرطة في محافظة سيستان وبلوشستان.

ووفقًا لوكالة "تسنيم" الإيرانية، وقع الاعتداء الإرهابي على دورية لشرطة الطرق بالقرب من محور خاش - تفتان، مما أدى إلى مقتل 4 من أفراد شرطة الطرق وإصابة شخص آخر بجروح.

وفي سياق متصل، أعلنت العلاقات العامة لمقر القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني في وقت سابق اليوم، عن تمكنها من القبض على خلية إرهابية مكونة من 4 أشخاص كانوا يخططون لتنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد.

تزايدت مؤخرًا المواجهات في جنوب شرقي إيران بين القوات الأمنية ومسلحين، وتكررت بشكل متزايد خلال الأشهر الأخيرة حوادث استهداف ضباط الحرس الثوري وأجهزة الأمن الإيرانية في مناطق متفرقة من البلاد.

