إيران: 5 قتلى إثر انفجار في مبنى ب"تبريز"

البوابة - لقي 5 أشخاص مصرعهم، وأصيب آخرون بجروح، إثر انفجار وقع في مبنى سكني بمدينة تبريز شمال إيران، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.

وأفادت إدارة الإطفاء في تبريز، بأن الإنفجار، أدى لتدمير ثلاثة منازل سكنية بالكامل، وكذلك تضرر مركبات في محيط المبنى، حسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء، دشتي: "إن عدد الوفيات حتى اللحظة 5 أشخاص، بينما أصيب 3 آخرين بجروح طفيفة".

واضاف دشتي: "أنقذ المسعفون شخص حوصر تحت الأنقاض، حيث جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وأشار دشتي، إلى أن التحقيقات جارية لكشف ملابسات الإنفجار، وأنه سيتم تحديد سبب الحادث بعد إزالة الركام من موقع المبنى.