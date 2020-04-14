إيران.. 98 وفاة بالكورونا خلال 24 ساعة

ارتفعت الثلاثاء، وفيات فيروس كورونا في إيران إلى 4 آلاف و683، إثر تسجيل 98 حالة وفاة في الساعات الـ24 الماضية.

وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، أن البلاد سجلت 1574 إصابةً بكورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 73 ألفا و877، حسبما نقل التلفزيون الرسمي.

وأضاف جهانبور، أن الوفيات جراء الفيروس ارتفعت إلى 4 آلاف و683، عقب تسجيل 98 وفاة، في الـ24 ساعة الماضية.

وأكد أن 3 آلاف و691 من المصابين بالفيروس وضعهم حرج، بينما تعافى 48 ألفا و129 آخرين.

وأشار إلى أن إجمالي الاختبارات بلغت حتى اليوم 287 ألفا و359، لافتا أنه للمرة الأولى منذ شهر تنخفض الوفيات لأقل من 100 حالة.

وفي 19 فبراير/ شباط الماضي، سجلت إيران أول إصابة بفيروس كورونا في مدينة قم (شمال).

وحتى ظهر الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و934 ألفا، توفي منهم أكثر من 120 ألفا، فيما تعافى نحو 457 ألفا، بحسب موقع Worldometer.