إيطاليا تسجل 793 وفاة جديدة بكورونا في عدد غير مسبوق خلال يوم واحد

سجلت إيطاليا السبت، عددا قياسيا جديدا من الوفيات بفيروس كورونا في 24 ساعة بلغ 793، ما يرفع الحصيلة الإجمالية الى 4825 وفاة في شهر واحد، وفق أرقام الدفاع المدني.

كذلك، أحصت السلطات الإيطالية 6557 إصابة جديدة بالوباء في عدد قياسي آخر يثير القلق.

وطلبت السلطات المحلية إلى رئيس الوزراء جوزيبي كونتي إقرار "تدابير قسرية بشكل أوسع" وفرض "قيود جديدة" تكون أشد من منع التجمعات وأكثر صرامة من تلك المفروضة على التنقلات منذ 10 مارس/آذار.

وكتب رئيس بلدية برغامو جيورجيو غوري ورئيس المقاطعة جانفرانكو غافوريلي في رسالة إلى رئيس الوزراء، "حان وقت القيام بذلك حقا".

وأضافا أنّ "الوضع في لومبارديا يتحوّل إلى مأساة وهذا أكثر وضوحا للأسف في مقاطعتنا برغامو، حيث نشهد في هذه الأيام وفاة الكثير من الرجال والنساء (...) وسط عجز حتى عن تنظيم وداع يليق بهم".

وتابعا أنّه "بالنظر إلى الإحصاءات، من غير الوارد اليوم أن نستند فقط إلى الحس السليم للمواطنين في احترام قواعد عرضة لتأويلات متباينة". وقالا إنّ "التنقلات كثيرة جدا".

كما طالب باولو غريمولدي، النائب عن لومبارديا والمنتمي إلى حزب الرابطة اليميني المتطرف، "الحكومة بالتدخل فورا (...) لوقف كل شيء في لومبارديا".

