إيطاليا تصادر «كبتاغون» بأكثر من مليار دولار من إنتاج «داعش»

أعلنت الشرطة الإيطالية، اليوم (الأربعاء)، عن مصادرة كمية قياسية من مُنشط الأمفيتامين تبلغ 14 طناً تحت شكل 84 مليون حبة «كبتاغون» مُخدر أنتجها تنظيم «داعش» في سوريا.

وأوضحت الشرطة في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، أن هذه العملية تمت في مرفأ ساليرنو في جنوب نابولي وقيمة المضبوطات تبلغ مليار يورو (1.12 مليار دولار) في السوق، متحدثةً عن «أكبر عملية مصادرة أمفيتامين على المستوى العالمي».

وحسب الشرطة، فقد تم إخفاء الشحنة الهائلة في شحنة ورق ومعدات صناعية ضمتها ثلاث حاويات.

وأضاف بيان الشرطة «نعلم أن تنظيم (داعش) يمول أنشطته الإرهابية الخاصة، وخصوصاً بالإتجار في المخدرات التي تُصنع في سوريا، وبات لهذا السبب أكبر مُنتِج عالمي للأمفيتامينات في السنوات الماضية».