إيطاليا تضم أسماء 5 رجال أمن مصريين لدائرة المشتبهين بقضية ريجيني

قال مصدر قضائي إن مدعين إيطاليين وضعوا خمسة من رجال الأمن المصري في دائرة التحقيق الرسمي لما يتردد عن تورطهم في اختفاء الطالب الإيطالي جوليو ريجيني. ارشيف

قال مصدر قضائي إن مدعين إيطاليين وضعوا خمسة من رجال الأمن المصري في دائرة التحقيق الرسمي لما يتردد عن تورطهم في اختفاء الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.

واختفى ريجيني (28 عاما) الذي كان يدرس في جامعة كمبردج أثناء وجوده في القاهرة في يناير كانون الثاني 2016 وعثر على جثته بعد قرابة أسبوع. وأظهر تشريح الجثة أنه تعرض للتعذيب.

وينفي المسؤولون المصريون التورط في مقتل ريجيني. ولا يشير وضع المسؤولين الأمنيين الخمسة في دائرة التحقيق الرسمي في إيطاليا إلى تورطهم في مقتل ريجيني ولا يؤدي تلقائيا إلى المحاكمة.