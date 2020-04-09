إيطاليا تنتقد مزاعم صحيفة ألمانية باحتمال استيلاء المافيا على المساعدات الأوروبية

انتقد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو الخميس صحيفة دي فيلت الألمانية، لتلميحها إلى احتمال استيلاء المافيا على المساعدات التي طلبتها إيطاليا من الاتحاد الأوروبي لمواجهة فيروس كورونا.

وقال دي مايو لتلفزيون راي: “قول صحيفة أجنبية أن المافيا تنتظر الأموال التي طلبتها إيطاليا من بروكسل هو زعم مشين وغير مقبول”.

وأضاف: “أتمنى أن تنأى الحكومة الألمانية بنفسها عن ما جاء في هذه الصحيفة الألمانية، التي تعد أحد أبرز الصحف في ألمانيا”.

ويأتي هذا الخلاف في الوقت الذي يشهد مواجهة اوروبية داخلية حامية الوطيس بشأن إصدار دول منطقة اليورو سندات مشتركة لجمع أموال لمساعدة الدول الأكثر تضررا من الفيروس مثل إيطاليا وإسبانيا.

وتعد ألمانيا من ضمن الدول التي أبدت تحفظا بشأن إصدار السندات.

وكان خبراء في إيطاليا معادون للمافيا قد حذروا من خطورة محاولة جماعات المافيا الاستيلاء على بعض المال العام الذي من المتوقع أن يتم ضخه في الاقتصاد خلال مرحلة التعافي بعد انتهاء أزمة الفيروس.

وقال جوزيبي جوفيرنال، رئيس شرطة مكافحة المافيا في آذار/ مارس الماضي: “هذه سوف تكون فرصة ذهبية لهم، ولكننا على علم بذلك وسوف نتخذ إجراءات لمواجهتهم”. (د ب ا)