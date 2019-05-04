إيطاليا: هجوم خلفيه حفتر ينعش الإرهاب

قال إنزو موافيرو ميلانيزي وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي في جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الإيطالي، مخصصة للوضع في ليبيا إنه وفي أعقاب الهجوم على طرابلس الذي شنه الجنرال خليفة حفتر بهدف محاربة الإرهابيين، تم تسجيل انتعاش للإرهاب".

وأضاف ميلانيزي: "إن الزحف الميداني لقوات الجنرال حفتر باتجاه العاصمة طرابلس، أصبح حرب مواقع تقريبا، ومع حالة جمود كبيرة، يتقدم، يتراجع، يقاتل لسوء الحظ، وهناك ضحايا بين السكان المدنيين أيضا". وفق ما نقلت وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء.

ولفت رئيس الدبلوماسية الإيطالية إلى أن "كل هذا يؤكد أن الوضع في ليبيا معقد وقابل للتدهور"، منددا بأنه "خلال هذا الشهر كان هناك تصعيد من ناحية الأسلحة؛ استخدام المدفعية الثقيلة، وإطلاق قذائف متطورة، وقصف بقصد إلحاق الأذى، وصواريخ حديثة، وهناك استخدام الطيران أيضا"