إيطاليا: 12 قتيلاً إثر سقوط مقصورة "تلفريك" عن ارتفاع 300 متر

يشتبه في أن الحادث نجم عن تمزق أسلاك في الجزء العلوي من مسار التلفريك.

أسفر حادث تحطم مقصورة تلفريك في منتجع ستريزا السياحي في مقاطعة بييمونتي بشمال ايطاليا الأحد عن 12 قتيلا، وفق حصيلة جديدة غير نهائية لطواقم الاسعاف.

وقال جهاز الاسعاف عبر موقع تويتر إن ”عدد الضحايا ارتفع الى 12 قتيلا“، علما بأن حصيلة سابقة كانت اشارت الى تسعة قتلى وإصابة طفلين في التاسعة والخامسة ونقلهما الى المستشفى في حالة خطرة.

وأظهرت صور التقطها مسعفون حطام المقصورة في نطاق حرجي يصعب بلوغه بسبب منحدر شديد.

#BREAKING: 12 people confirmed dead following cable car accident near Lake Maggiore, emergency personnel in northern Italy's Piedmont says: Tgr Raipic.twitter.com/WATvMVzELv — I.E.N. (@BreakingIEN) May 23, 2021

ويربط التلفريك السياحي قرية ستريسا بجبل موتاروني في غضون 20 دقيقة، وسط إطلالات خلابة على جبال الألب عند بلوغ الارتفاع الأقصى وهو 1500 متر.

ويشتبه في أن الحادث الذي وقع على مسافة 300 متر من القمة نجم عن تمزق أسلاك في الجزء العلوي من المسار، ما تسبب في سقوط المقصورة التي كانت تضم 11 شخصا، بحسب وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا).