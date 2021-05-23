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إيطاليا: 12 قتيلاً إثر سقوط مقصورة "تلفريك" عن ارتفاع 300 متر

منشور 23 أيّار / مايو 2021 - 02:53
إيطاليا: 12 قتيلاً إثر سقوط مقصورة "تلفريك" عن ارتفاع 300 متر

يشتبه في أن الحادث نجم عن تمزق أسلاك في الجزء العلوي من مسار التلفريك.

أسفر حادث تحطم مقصورة تلفريك في منتجع ستريزا السياحي في مقاطعة بييمونتي بشمال ايطاليا الأحد عن 12 قتيلا، وفق حصيلة جديدة غير نهائية لطواقم الاسعاف.

وقال جهاز الاسعاف عبر موقع تويتر إن ”عدد الضحايا ارتفع الى 12 قتيلا“، علما بأن حصيلة سابقة كانت اشارت الى تسعة قتلى وإصابة طفلين في التاسعة والخامسة ونقلهما الى المستشفى في حالة خطرة.

وأظهرت صور التقطها مسعفون حطام المقصورة في نطاق حرجي يصعب بلوغه بسبب منحدر شديد.

ويربط التلفريك السياحي قرية ستريسا بجبل موتاروني في غضون 20 دقيقة، وسط إطلالات خلابة على جبال الألب عند بلوغ الارتفاع الأقصى وهو 1500 متر.

ويشتبه في أن الحادث الذي وقع على مسافة 300 متر من القمة نجم عن تمزق أسلاك في الجزء العلوي من المسار، ما تسبب في سقوط المقصورة التي كانت تضم 11 شخصا، بحسب وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا).


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