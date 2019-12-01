إيقاف شرطي أمريكي طرح رجلا أرضا بقوة خلال القبض عليه

أوقفت شرطة مدينة شيكاغو الأمريكية أحد ضباطها عن العمل قبل يومين، بعد أن ظهر في مقطع فيديو وهو يسقط بقوة رجلا على الرصيف خلال إلقاء القبض عليه.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الحادث وقع يوم الخميس الماضي، الذي وافق عطلة عيد الشكر، عندما اقتربت الشرطة من رجل عمره 29 عاما يتناول مشروبا كحوليا في محطة للحافلات بمنطقة ساوث سايد بالمدينة.

ونقلت القناة قول الشرطة إن "الرجل ثار وهدد ضابطا وبصق في وجهه، ما حدا بالضابط إلى رفع الشخص وطرحه أرضا" وهو ما ظهر في مقطع الفيديو.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة، أنتوني جوجليامي، في بيان، بأن الهيئة الرقابية طلبت تجريد الضابط من سلطاته الشرطية وأن إدارة الشرطة وافقت على الطلب.

بدورها، وصفت رئيسة بلدية المدينة، لوري لايتفوت، الحادث بأنه أمر "مزعج للغاية"، وقالت عبر حسابها في موقع "تويتر": "على الرغم من أن أي مقطع فيديو لا يسجل ما حدث بين الشرطة والرجل بالكامل، إلا أن هذه اللقطات مزعجة للغاية على نحو خاص".

وأضافت لايتفورت أن المكتب المدني لمحاسبة الشرطة، وهو هيئة رقابية تابعة للمدينة، يجري تحقيقا في الحادث. (رويترز)