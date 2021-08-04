إيقاف صحفي في "الجزيرة القطرية" بمطار القاهرة

أوقفت أجهزة الأمن بمطار القاهرة الدولي الصحفي المصري العامل في شبكة الجزيرة القطرية، ربيع الشيخ، فور وصوله المطار.

وأشار موقع الجزيرة مباشر الإلكتروني إلى القاء القبض على الصحفي الشيخ فور وصوله مطار القاهرة الدولي لقضاء إجازة قصيرة مع عائلته قادمًا من العاصمة القطرية الدوحة.

وأفاد الموقع أن الشيخ الذي يعمل بقناة "الجزيرة مباشر"، صدر بحقه قرار من "نيابة أمن الدولة بحبسه لمدة 15 يومًا بتهمة نشر أخبار كاذبة".

وأوضح أن "شبكة الجزيرة الإعلامية تتابع الأمر مع السلطات المصرية من أجل إطلاق سراحه".

ولم يصدر عن السلطات المصرية بيانا بشأن ما ذكرته "الجزيرة"، غير أن القاهرة تؤكد عادة احترامها لحرية التعبير وتطبيق القانون.

وسبق أن أعلنت “الجزيرة مباشر”، في 2019، و2020، توقيف صحافيين مصريين اثنين يعملان لديها وهما هشام عبد العزيز، وبهاء الدين إبراهيم على خلفيات تهم متعلقة بـ”نشر أخبار كاذبة”، دون أن يطلق سراحهما بعد، وسط مناشدات حقوقية بشأن هذا المطلب.

ومساء السبت، بثت قناة الجزيرة القطرية، على الهواء مباشرة من القاهرة، للمرة الأولى منذ نحو 8 سنوات، عقب ظهور مراسلتها شيرين أبو عاقلة، في تغطية إخبارية من العاصمة المصرية.

وتزامنا مع فض أمني شهير لمعتصمين بالقاهرة، في 14أغسطس/ آب 2013، أغلقت “الجزيرة” جميع مكاتبها إداريا بشكل كامل في مصر، وبعد نحو شهر وفي 3 سبتمبر/ أيلول من العام ذاته، صدر قرار قضائي بغلق مكتب “الجزيرة مباشر مصر”.

وشهدت العلاقات المصرية القطرية خطوات إيجابية في طريق عودتها، وذلك بعد توقيع “بيان العلا” في يناير/ كانون الثاني الماضي بالسعودية، وأسدل الستار

على أزمة بين قطر من ناحية، ومصر والسعودية والإمارات والبحرين من ناحية آخري امتدت أكثر من 3 سنوات.

ومنذ إعلان المصالحة، أشادت القاهرة والدوحة، في أكثر من مناسبة، بتطور العلاقات بينهما.