إيلون ماسك الملياردير يحظر شابا طلب منه 50 ألف دولار

حظر مؤسس وصاحب شركتي "تسلا" و"سبيس إكس" الملياردير إيلون ماسك شابا على مواقع التواصل قام بتتبع تحركات طائرته الشخصية عن طريق روبوت.

وقال الشاب جاك سويني وهو طالب عمره 19 عاما من فلوريدا، إن "ماسك عرض عليه 5 آلاف دولار لوقف المراقبة"، إلا أنه "طلب منه مبلغ 50 ألف دولار".

وأضاف: "أنا من محبي "سبيس إكس" و"تسلا"، لذلك بعد أن علمت أن لديه طائرة اعتقدت أن الروبوت سيساعدني في معرفة أين كان ماسك ذاهبا وماذا كان يفعل".

وتابع: "في نوفمبر الماضي، اتصل بي ماسك بنفسه وطلب مني تعطيل الحساب مقابل 5 آلاف دولار خوفا على سلامته، وقدمت عرضا مضادا طالبا منه 50 ألف دولار، كنت أتوقع أن أنفقها على تعليم جامعي أو سيارة تسلا موديل 3".

وقال: "لقد تم بذل الكثير من الوقت والجهد في ذلك، 5 آلاف ليست كافية لإجباري على التراجع"، وأعتقد أن يكون الملياردير "غاضب للغاية".

ويأمل سويني أن "يعود ماسك إلى المفاوضات"، كما أطلق الشاب شركته الخاصة، التي تقوم بتتبع طائرات الشخصيات الشهيرة الأخرى، بمن فيهم مؤسس شركة "مايكروسوفت" بيل غيتس، ومؤسس "أمازون" جيف بيزوس.

وأشار سويني على أن "شركات تتبع الرحلات تحقق الملايين سنويا.. سأكون سعيدا إذا تمكنت حتى من الحصول على جزء صغير مما لديهم".