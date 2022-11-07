إيلون ماسك للأميركيين: صوتوا للجمهوريين غدا

دعا الملياردير إيلون ماسك الاميركيين عشية انتخابات التجيد النصفية الى التصويت لصالح المرشحين الجمهوريين، وذلك عبر تغريدة نشرها الاثنين، في منصة تويتر التي بات مالكها الجديد.

وتكتسي الانتخابات النصفية اهمية بالغة في الولايات المتحدة، من حيث انها ستحدد الحزب الذي سيسيطر على الأغلبية في مجلسي الكونغرس النواب والشيوخ.

واوصى ماسك في التغريدة التي جاءت عبر حسابه الذي يتابعه 114 مليو شخص "بالتصويت لكونغرس جمهوري، على اعتبار أن الرئيس ديموقراطي”.

واضاف إن "الناخبين المستقلين هم من يحددون الفائز" في ضوء ان المتشددين من الحزبين لا يصوتون قط للجانب الآخر.

وكان الرئيس الديمقراطي جو بايدن وجه مؤخرا انتقادات شديدة لماسك الذي اعلن انه سيقوم برفع الحظر الذي فرضه موقع تويتر على الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب بعد الانتخابات النصفية التي تعد مؤشرا على هوية الرئيس المقبل.

وقررت ادارة تويتر السابقة حظر ترامب عقب الهجوم الذي تعرض له مبنى الكابيتول العام الماضي من قبل حشود حاولت قلب نتائج انتخابات 2020 الرئاسية.

وتوقعت استطلاعات الرأي الأخيرة ان يتمكن الجمهوريون من السيطرة على الكونغرس خلال الانتخابات النصفية على حساب الديمقراطيين الذين يبدون في موقف دفاعي الى حد بعيد.

To independent-minded voters:



Shared power curbs the worst excesses of both parties, therefore I recommend voting for a Republican Congress, given that the Presidency is Democratic. — Elon Musk (@elonmusk) November 7, 2022

وحرص قادة الحزب الجمهوري على طمأنة الناخبين بأن مرشحي حزبهم سيقبل بالنتيجة التي ستتمخض عنها الانتخابات، حتى لو خسروا، وذلك لتهدئة المخاوف التي اثارتها نظريات المؤامرة التي روج لها ترامب حول التصويت وإلقاء العديد من مرشحي حزبه بشكوك على النتائج المقبلة.

واعربت رئيسة اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري رونا ماكدانيال عن ثقتها بقدرة الحزب على استعادة السيطرة على مجلسي الشيوخ والنواب، ما سيعيق عمل بايدن خلال النصف الثاني من ولايته الرئاسية.