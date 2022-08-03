إيمي تاتو تتهم "إعلاميين مبتدئين" بالوقوف وراء الغاء برنامجها

اتهمت خبيرة التجميل المصرية إيمي تاتو الاربعاء، من وصفتهم بأنهم "إعلاميون مبتدئون" بالوقوف وراء الحملة ضدها، والتي قادت الى إلغاء برنامج تلفزيوني كان مقررا أن تقدمه في قناة "الشمس".

وكانت هيئة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصرية اعلنت في وقت سابق الاربعاء، انها قررت وقف برنامج " إيمي تاتو " على "قناة الشمس".

وقال المجلس ان القرار جاء بعد تلقيه "شكاوى كثيرة، حول خرق البرنامج للقوانين الإعلامية، ومخالفة شروط الترخيص الصادر للقناة"، في إشارة الى التعليمات التي تنص على حصر العمل الاعلامي بالاعلاميين اعضاء النقابة.

واضاف انه جرى "تحويل المسؤول القانوني للتحقيق في المخالفات المنسوبة للقناة".

ومن جانبها، اكدت قناة الشمس التي قررت بدورها الغاء البرنامج المختص بالتجميل، احترامها لقرارات المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الإعلاميين، ولحرصهما الدائم على "ضبط المنظومة الإعلامية والحفاظ على الذوق العام".

وقالت القناة انها تابعت " باهتمام ردود الفعل لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي والتي ظهر خلالها تحفظاتهم على فكرة البرنامج ومحتواه مما استدعى قيام إدارة القناة بالاستجابة وإلغاء البرنامج قبل ظهوره، بما يتناسب مع احتياجات المشاهدين ورغباتهم، وبما يتوافق مع مواثيق الشرف المهنية والإعلامية".

وكان نشر إيمي تاتو فيديو ترويجيا على إحدى صفحاتها في فيسبوك حول البرنامج قد تسبب في موجة غصب واسعة وانتقاد كبير لخبيرة التجميل ولفكرة تقديمها برنامج على إحدى القنوات، وهو ما افضى الى تدخلات سريعة تمخضت عن إلغاء البرنامج بالفعل.

إيمي تاتو : "كبرتوا الموضوع أوي"

إيمي تاتو عبرت بدورها عن استنكارها للحملة ضدها، متهمة "بعض الإعلاميين وخصوصا المبتدئين" بالوقوف وراءها.

وكتبت عبر صفحتها على "فيسبوك" قائلة: "الحمد لله والفضل كله لله قدر الله وما شاء فعل، هو أنا بصراحة مش عارفة ليه حصل غضب على السوشيال ميديا، وخصوصا عند بعض الإعلاميين وخصوصا المبتدئين، الموضوع أخد أكبر من حجم".

واضافت ان "الموضوع كله كان فقرة في برنامج بتقدمه مذيعة أصلا، اكتمال الموضوع أو نهيه ولا فرق معايا، أنا قبلته بناء على طلب كثير من السيدات عن عرض بعض المعلومات والتجارب اللي تخص جمال المرأة وعلاقتها بالشعر والبشرة والتاتو".

وتابعت إيمي: "أنا اتعرض عليا كتيييير من التمثيل والظهور في برامج وحلقات خاصة وعرض قصة حياتي وعلى طول برفض لأني فعلا تركيزي كله على شغلي، وده البرنامج الوحيد اللي قبلته لأنه خاص بفقرة عن المرأة اعتبرته كدردشة زي ما بدردش على بيدج المطبخ أو التاتو".

وقالت مخاطبة مهاجميها: "كبرتوا الموضوع أوي ودي معاها ودي معهاش، وهو لا فارق عندي من أساس، أنا برفض أي عرض منتج كإعلان مع إن المكسب من وراه كتير، وبرفض لقاءات كتيييير مع صحفيين والقنوات معروفة جدا وكمان بمقابل مادي، أنا برفض دخولي في التمثيل مع إن كتير شجعني اني أقبل".

وختمت: "أحب أوصل معلومة خصوصا للإعلامين المبتدئين اللي شنت الهجوم وغيرهم، حب الناس مش بالفلوس، حب الناس ده من عند الله ولا بالشهادات ولا التدريبات".