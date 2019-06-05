ذكرت تقارير اسرائيلية، أن رئيس الوزراء الأسبق، إيهود باراك، يدرس العودة إلى معترك السياسة، عبر ترشيح نفسه لرئاسة حزب "العمل" المعارض.

وأوضحت إذاعة الجيش الاسرائيلي، أن باراك قد يكون مرشحا لرئاسة الحزب، في الانتخابات الداخلية التي تجري مطلع تموز/ يوليو المقبل.

وفشل حزب "العمل" في الانتخابات التشريعية الأخيرة بشكل كبير، إذ انخفضت مقاعده من 24 إلى ستة مقاعد فقط.

وقالت "تايمز أوف إسرائيل"، إن باراك يعتزم إجراء استطلاعات للرأي بشأن الترشح لرئاسة حزب العمل، وفي حال لم يخضها باسم الحزب، سيدخل الانتخابات بشكل مستقل، مع الأخذ بعين الاعتبار، أن رئيس الحزب الحالي، أفي غباي، يؤيد ترشح باراك لخلافته.

وكان باراك، قال في نيسان/ أبريل الماضي، إن حزب العمل، هو الوحيد الذي "يمثل صوتا سياسيا واجتماعيا واضحا ويمتلك فريقا مثيرا للإعجاب".

وفي آخر تصريحاته التي يهاجم فيها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشكل متكرر، قال باراك، إن رئيس الوزراء "انتهى".