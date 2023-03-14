ابتلع كل شيء.. إعصار مرعب يثير الهلع في السعودية (فيديو)

البوابة - أثار مقطع فيديو، نشره رواد مواقع التواصل الإجتماعي، يظهر لحظة ضرب إعصار ضخم لصحراء مدينة الطائف في المملكة العربية السعودية، حالة من الهالع والذعر.

المقاطع المصورة بالفيديو، أثارت موجة من القلق بين المتابعين على "وسائل التواصل"، بعد أن أظهرت كيفية ابتلاع حلقة الإعصار، التي ضربت شمال منطقة "الطائف"، كل شيء في طريقها.

ويتشكل الإعصار القمعي، نتيجة لشدة الاضطرابات الجوية، ويعرف بأنه عاصفة هوائية عنيفة تتميز بغيمة مخروطية دوارة وقمع متكثف وغيمة من الغبار الدوار

وظاهرة الإعصار القمعي، غير معتادة في السعودية، وهي قليلة الحدوث ونادرة في المملكة، الأمر الذي أثار الدهشة والحيرة لدى سكان المنطقة التي شهدت الإعصار، الذي تكون حركة الرياح الصاعدة داخل السحابة الرعدية عنيفة جداً بحيث تدور على شكل حلزوني.

وكتب الخبير البيئي، معاذ الأحمدي، على "تويتر": ""الإعصار الذي وقع أمس شمال الطائف تسبب بإصابة شخص وحوادث جسيمة".

وقال إن هذه "الظاهرة تتشكل عادة جراء حالة عدم الاستقرار ما بين الهواء الدافئ الرطب والبارد الجاف، بسبب شدة الاضطرابات الجوية".