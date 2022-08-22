ابرز الملفات التي يناقشها قادة عرب في قمة العلمين المصرية

يستقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قادة 5 دول هي مصر والإمارات والبحرين والأردن والعراق، في مدينة العلمين الجديدة في مصر التي تستضيف قمتين عربيتين مصغرتين

الملك عبدالله الثاني يحل في العلمين

ووصل الى العلمين في الساحل الشمالي المصري ملك الاردن عبدالله الثاني بن الحسين حيث كان في استقباله الرئيس عبدالفتاح السيسي ، وسيشارك العاهل الاردني في القمة الخماسية والاخرى الثلاثية التي تجمعه بقادة مصر والعراق

رئيس الامارات في مصر

وامس الاحد وصل رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى مدينة العلمين المصرية، حيث اجتمع بالمصري عبدالفتاح السيسي وبحثا "تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه القضايا الدولية والأمن الإقليمي، والأوضاع الراهنة بالمنطقة العربية"

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ملفات امام القادة في قمة العلمين

وتاليا ابرز الملفات التي سيحثها القادة العرب في قمة العلمين:

الامن الغذائي في ظل استمرار الحرب الروسية الاوكرانية بالاضافة الى الوضع في فلسطين والتطورات في الجنوب السوري في ظل تزايد محاولات تهريب المخدرات عبر الاردن الى الخليج، الحرب على الارهاب سيما بعد مصرع زعيم تنظيم القاعدة ايمن الظواهري بضربة اميركية في افغانستان وما قد تنتجه العملية من رده فعل من التنظيم الارهابي واعوانه في المنطقة ، الى جانب التطورات في اليمن والعراق وليبيا والملف النووي الايراني

الى جانب التحضير للقمة العربية التي تحتضنها الجزائر نهاية العام الجاري والعمل على مشاركة سورية فيها

يشار الى ان القمة دعا إليها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي؛ لبحث بعض الملفات العربية والإقليمية التي تعنى بتنسيق المواقف في القضايا الاقتصادية والأمنية والسياسية.