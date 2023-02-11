ابناء مسؤول سوداني يبرحون اعلامية بارزة ضربا

تعرضت الاعلامية السودانية البارزة الإعلامية السودانية وسفيرة النوايا الحسنة شذى عبد الله لاعتداء شنيع من ابناء مسؤول سوداني كبير ، كانو قد هاجمو شقتها في الخرطوم

وقالت مواقع الكترونية سودانية منها موقع الراكوبة والدار ان ابناء المسؤول الكبير داهمو شقة الاعلامية شذى عبد الله في حي الرياض بالخرطوم مما تسبب لها في إصابات بالغة في مقدمة ومؤخرة الرأس أدت إلى دخولها في حالة غيبوبة لأكثر من نصف ساعة.

واشار الموقع المشار اليه الى ان الاطباء طلبو في مستشفى الشرطة طلبو عرضها لاختصاصي مخ وأعصاب بصورة عاجلة

وحسب المصادر الاعلامية السودانية فان الاعلامية السودانية كانت في منزلها عندما داهمها ابناء المسؤول وطلبو منها فتح باب الشقة لـ "تاديب والاعتداء" على عاملتها المنزلية بحجة وضعها اكياس القمامة عند المدخل، ومع اصرارها على الرفض "دفعوها بقوة وارتطمت بالأرض وأصبت إصابات بالغة" وفق تصريحاتها للصحيفة ، مشيرة الى تمسكها بحقها القانوني ومحاسبة الفاعلين

ولم تكشف وسائل الاعلام السودانية عن اسم المسؤول الذي تورط ابناءه في الاعتداء