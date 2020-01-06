ابنة سليماني تتوعد ترامب بـ الاسد والحوثي وهنية ونصرالله

توعدت زينب ابنة القتيل قاسم سليماني أمام حشد ضخم من مشيعيه في طهران اليوم الاثنين الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل بيوم اسود

وقالت زينب سليماني في كلمة بثها التلفزيون الرسمي: “أيها المعتوه ترامب لا تعتقد أن كل شيء قد انتهى باستشهاد والدي”.

وأضافت "ليعلم مستكبرو العالم أن قلب الشعب الإيراني هو موطن الشهيد سليماني".

زينب ابنة المجرم #قاسم_سليماني:

سلامنا إلى عمّنا العزيز #حسن_نصرالله الذي أعلم أنه سيثأر لدم والدي



عمك لا يستطيع ان يخرج رأسه من وكره pic.twitter.com/LsXwVLZWxT — عمر مدنيه (@Omar_Madaniah) January 5, 2020

وخاطبت الرئيس الاميركي: ترامب المقامر، مؤامرتك الشريرة لبث التفرقة بين إيران والعراق قد أدت إلى توثيق الارتباط التاريخي بين البلدين.

وأضافت، أن السيد حسن نصر الله وبشار الأسد وإسماعيل هنية وزياد نخالة وأبو حسن العامري وعبد الملك الحوثي كل واحد منهم يكفي للقضاء على أمثالك إنهم سيوصلون الرسالة.

#اسماعيل_هنية رئيس المكتب السياسي لحركة #حماس يصلي صلاة الجنازة على الإرهابي #قاسم_سليماني خلف وليه الفقيه #خامنئي وأركان نظامه من ملالي الدم والدموع..

هذا آخر مسمار دقته في نعشها حركة تقدم نفسها بأنها مقاومة إسلامية وهي مجرد مقاولة إيرانية والعار على كل من سيبرر لها هذا الشنار! pic.twitter.com/T38ixUxxHL — أنور مالك (@anwarmalek) January 6, 2020

وسبق أن ناشدت ابنة اللواء الإيراني، قاسم سليماني، زعيم "حزب الله" في لبنان حسن نصر الله، الثأر لوالدها، واعتبرت أن كل واحد من قادة المقاومة يكفي للقضاء على أمثال رئيس أمريكا دونالد ترامب.

وفي مقطع فيديو نشرته وكالة "يونيوز" الإيرانية على حسابها في "تويتر" وقناة "المنار" اللبنانية، قالت زينب سليماني: "سلامنا إلى عمنا العزيز السيد حسن نصر الله الذي أعلم أنه سيثأر لدم والدي".

وأكدت ان أسر الجنود الأمريكيين في غرب آسيا الذين كانوا شاهدين على خزي أمريكا في ساحات القتال في سوريا والعراق وفلسطين واليمن، سيقضون أيامهم في انتظار موت أولادهم.

وأكدت ابنة سليماني أن قادة المقاومة في المنطقة قادرون على إسقاط مؤامرة الأعداء.

وقد أمّ المرشد الإيراني آيه الله ​علي خامنئي​، اليوم الاثنين، صلاة الجنازة على جثامين قائد فيلق القدس اللواء ​قاسم سليماني​ وباقي القتلى ، في العاصمة طهران​، وسط حضور حاشد من الإيرانيين.

وبكى خامنئي وهو يقرأ دعاء بالعربية خلال الصلاة.