ابنة قيادي في حماس تدعو الملك سلمان للإفراج عن والدها

طالبت ابنة القيادي في حركة حماس محمد الخضري الجمعة، العاهل السعودي بالتدخل للإفراج عن والدها وشقيقها هاني المعتقلين في السجون السعودية منذ 5 أشهر.

وقالت مي الخضري خلال مقطع فيديو: "أتوجه باسمي واسم العائلة الكريمة للملك سلمان وولي عهده بالتدخل لدى السلطات السعودية، للإفراج عنهما"، مشيرة إلى أنهما قضيا ما يقرب من 30 عقدا في المملكة، ووالدها تجاوز 81 عاما ومريض بمرض عضال ويحتاج لعناية فائقة.