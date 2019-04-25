ابن راشد يهنئ السيسي بنتائج الاستفتاء

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نائب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جملة من الملفات ذات الاهتمام المشترك والقضايا الإقليمية.

وجاء لقاء السيسي بـ ابن راشد على هامش المشاركة في مبادرة الحزام والطريق بالعاصمة الصينية بكين لإحياء طريق الحرير وإعادة ربط الصين بالعالم عبر الطرق القديمة للتجارة.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أكد خلال اللقاء علي ما يشهده التعاون الثنائي من تطور ملحوظ في مختلف المجالات مع دولة الإمارات العربية الشقيقة، وطلب سيادته نقل تحياته لسمو الشيخ خليفة بن زيد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، مشيراً إلى ما تحظي به الإمارات قيادة وشعباً من مكانة خاصة لدى الشعب المصري، وما تمثله علاقات البلدين من نموذج يحتذي به بين الأشقاء العرب.

من جانبه أكد الشيخ محمد بن راشد ما يربط البلدين من محبة وأخوة، مشيدا بالدور القومى التاريخي لمصر وحرصها على صون المصالح العربية وتعزيز أسس السلام والاستقرار فى المنطقة، ومؤكداً حرص الإمارات على تعزيز التعاون والتكاتف مع مصر من أجل ترسيخ قيم السلام والتسامح والاستقرار فى المنطقة، كما أشاد سمو الشيخ محمد بن راشد بالخطوات الناجحة التي انتهجتها مصر في مسار الإصلاح الاقتصادي والنقدي والنتائج الواضحة التي تحققت في هذا الإطار والمنعكسة علي مجمل مؤشرات الاقتصاد المصري.

وهنأ المسؤول الاماراتي الرئيس المصري بما حمله الاستفتاء الاخير الذي خوله البقاء في السلطة 10 سنوات اضافية